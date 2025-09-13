Ciudad de Gaza, cada vez más reducida a escombros bajo los bombardeos israelíes  

Ciudad de Gaza se convierte cada vez más en escombros debido a los masivos bombardeos del Ejército israelí. Este 13 de septiembre, tras las órdenes de evacuación de Israel, los gazatíes regresaron a sus hogares entre edificios derrumbados y tiendas de campaña destruidas. A pesar de las evacuaciones, muchos no pueden costear el viaje hacia el sur.
Porque al final son lo mas cercano a una oposicion mas directa a los zionistas que marchas o boicots.