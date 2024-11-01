Cincuenta docentes se encierran en Madrid para exigir el embargo de armas a Israel

Encerrarse en este edificio emblemático de la capital no ha sido sencillo. Se han vivido momentos de tensión hasta que, finalmente, Valerio Rocco, el director del Círculo de Bellas Artes ha autorizado la acción reivindicativa. Una vez conseguido su objetivo, los miembros de la comunidad educativa han invitado al resto de la sociedad civil a unirse a ellos