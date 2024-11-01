edición general
Cincuenta docentes se encierran en Madrid para exigir el embargo de armas a Israel

Encerrarse en este edificio emblemático de la capital no ha sido sencillo. Se han vivido momentos de tensión hasta que, finalmente, Valerio Rocco, el director del Círculo de Bellas Artes ha autorizado la acción reivindicativa. Una vez conseguido su objetivo, los miembros de la comunidad educativa han invitado al resto de la sociedad civil a unirse a ellos

Kantinero #1 Kantinero
Que se encierren en el ático con esta:  media
2 K 41
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#1 La idea es que sea un encierro pacífico y así sería imposible.
0 K 12
Jakeukalane #2 Jakeukalane *
Bueno, en las universidades también han llevado a conferenciantes del dedito, que apoyaban FSA=Al Qaeda. Por eso las banderas no me llaman.
Aunque está bien que condenen el genocidio.
0 K 10
Esfingo #6 Esfingo *
Cualquier cosa menos la vuelta al cole porque encerrarse en junio al inicio de las vacaciones no venía bien xD
0 K 10
erfollonero #4 erfollonero
A mi todos estos me parecen unos báizuǒ

báizuǒ 白左 ("izquierda blanca")
Insulto chino para aquellos que solo les importa los tópicos como la inmigración, minorías y el medioambiente, pero no tienen sentido de los problemas inmediatos de la clase trabajadora, son humanitarios hipócritas que abogan por la paz y la igualdad, solo para satisfacer sus propios sentimientos de superioridad moral, están obsesionados con lo políticamente correcto al extremo de tolerar costumbres religiosas obsoletas solo por el bien del multiculturalismo, creen el estado benefactor manteniendo la explotación hacia la clase trabajadora, son los ignorantes y arrogantes occidentales que sienten lástima del resto y se creen salvadores del mundo.
0 K 6
#5 tyrrelco
#4 Menuda ida de olla que te has marcado.. acuéstate anda.
0 K 10

