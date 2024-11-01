Cincuenta años de la República Saharaui: 50 años de resistencia y despojo internacional

La proclamación de la RASD no fue un acto burocrático o simbólico; fue una declaración de soberanía en condiciones de resistencia. Cientos de miles de saharauis se vieron forzades a abandonar sus hogares ante la entrada de fuerzas marroquíes apoyadas por potencias europeas. En cuestión de días, ciudades completas quedaron vacías, familias quedaron divididas y la esperanza de una vida propia fue marchitada por la lógica brutal de los intereses imperialistas y neocoloniales.