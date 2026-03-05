Una cifra que supondría la quiebra de elDiario.es

Sabíamos que podía suceder: cuanto más incómoda es una noticia para alguien con poder, más probable es que los periodistas tengamos que responder ante un tribunal.

Esta semana, el abogado de Julio Iglesias ha dado el primer paso en esa dirección, tras nuestras informaciones sobre dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales. Es una demanda de conciliación contra elDiario.es, un trámite previo obligatorio para poder presentar una querella penal por injurias y calumnias. Entre las dos vías posibles para llevarnos a los tribunales –la demanda civil, la querella penal–, Julio Iglesias ha optado por la única donde, además de una indemnización, puede pedir una condena de cárcel contra los periodistas de elDiario.es.

Para evitar la querella, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado.

El archivo del caso por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco desmiente nuestra información. La Fiscalía no ha seguido por una cuestión de competencias: porque considera que no hay jurisdicción, porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España.

La información que publicamos es rigurosa, contrastada y veraz. Es un trabajo meticuloso que empezó hace tres años, cuando nos llegó la primera pista. No solo recogemos el testimonio de las dos denunciantes que le acusan de agresiones sexuales, dos mujeres a las que hemos entrevistado en distintas ocasiones para comprobar la coherencia de su versión. También aportamos documentos, como las pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual que tuvieron que pasar. Hemos entrevistado a más de una docena de extrabajadores y a otras personas a las que estas mujeres relataron previamente lo que vivieron. Y contactamos con el afectado once días antes de publicar para ofrecernos su versión: ni él ni sus abogados quisieron responder.

Esta información no ha pasado solo por el filtro de elDiario.es. En 2025, se sumó a la investigación el equipo de Univision, en Estados Unidos. Sus periodistas –Federica Narancio, Esther Poveda y el co-ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes– volvieron a revisar cada detalle y a entrevistar a las mujeres, aportando nuevas fuentes.

La demanda de Iglesias incluye varias afirmaciones que son falsas. No es verdad que los periodistas de elDiario.es participáramos en la elaboración de la denuncia ante la Fiscalía: fue una decisión de las mujeres, asesoradas por sus abogadas. Tampoco es verdad, que los testimonios que difundimos correspondan a “personajes figurados” o “un montaje con actrices profesionales”. Las mujeres que aparecen son las propias denunciantes. Modificamos la voz y cambiamos sus nombres reales para proteger su identidad. Es algo que en elDiario.es y Univision nunca ocultamos.

Julio Iglesias no solo da el primer paso para presentar una querella por lo penal contra varios de nuestros periodistas: estoy como “futuro querellado” junto a Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. También pide una indemnización económica que, según han publicado distintos medios, podría ascender a 200 millones de euros por daños y perjuicios. Una cifra que supondría el cierre de elDiario.es.

Aunque no es la primera vez que nos ocurre, nunca te acostumbras a esta forma de presión. Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir.

Empieza ahora un largo, caro y complejo proceso penal, pero estoy convencido de que los tribunales nos acabarán dando la razón. No me arrepiento de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación.

Ahora, necesitamos toda la ayuda posible para enfrentarnos a este proceso. Si puedes, apoya tú también nuestro periodismo comprometido y con valores.

Ignacio Escolar.

Enviado a mi correo hoy las 7:52 horas.