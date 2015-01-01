Cierran un centro de estética en Barcelona por hacer tratamientos con "material inyectable caducado"

La Guardia Urbana de Barcelona ha cerrado este miércoles un centro de estética en el distrito del Eixample de la ciudad que hacía tratamientos con "material inyectable caducado y comprado en portales no autorizados". En un comunicado, la policía de la capital catalana ha explicado que los agentes detectaron el martes pasado que el local "hacía tratamientos de medicina estética sin autorización", "sin medidas higiénicas y sin esterilizar".