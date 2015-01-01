edición general
7 meneos
13 clics
Cierran un centro de estética en Barcelona por hacer tratamientos con "material inyectable caducado"

Cierran un centro de estética en Barcelona por hacer tratamientos con "material inyectable caducado"

La Guardia Urbana de Barcelona ha cerrado este miércoles un centro de estética en el distrito del Eixample de la ciudad que hacía tratamientos con "material inyectable caducado y comprado en portales no autorizados". En un comunicado, la policía de la capital catalana ha explicado que los agentes detectaron el martes pasado que el local "hacía tratamientos de medicina estética sin autorización", "sin medidas higiénicas y sin esterilizar".

| etiquetas: cierre , centro , estética , material , caducado
6 1 0 K 74 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
Mark_ #1 Mark_
Imposible que no se me venga a la cabeza la Veneno contando como la Marisol inyectaba "aceite de aviones" a las transexuales y el enfermero era el perro que les lamía las heridas...
1 K 15
astronauta_rimador #2 astronauta_rimador
#1 Lo recuerdo. También utilizaban loctite para cerrar las heridas.
1 K 21

menéame