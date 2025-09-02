edición general
22 meneos
21 clics
Cientos de reservistas de las FDI firman una declaración en la que se oponen a la toma de la ciudad de Gaza y dicen que no se presentarán a filas [EN]

Cientos de reservistas de las FDI firman una declaración en la que se oponen a la toma de la ciudad de Gaza y dicen que no se presentarán a filas [EN]

Los mismos valores que nos obligaron a abandonar nuestros hogares y familias el 7 de octubre nos guían para decir: basta": Los reservistas añadieron que toda la cúpula militar, pasada y presente, dijo que la operación pondría en peligro a los rehenes. Unos 350 reservistas de las FDI firmaron el martes una declaración en la que se oponen a la decisión del gabinete de seguridad de capturar la ciudad de Gaza, intensificando aún más su oposición al gobierno. En una conferencia de prensa en Tel Aviv, Ron Feiner, reservista y miembro de la organizaci

| etiquetas: reservistas , israel , gaza , oponen , filas
21 1 0 K 197 actualidad
10 comentarios
21 1 0 K 197 actualidad
Connect #2 Connect
Quedan miles todavía. La mayoría fanáticos sionistas que bailaban junto a la frontera de Gaza y montaban barbacoas mientras los niños mueren de hambre.

Son nazis-sionistas
1 K 22
Duke00 #6 Duke00
#2 465 000 reservistas en 2019 según la wikipedia.
0 K 13
#10 omega7767
menudos valientes considerando que a estos los israelís los pueden tratar muy mal
0 K 11
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
Cientos de milicianos de Ham...
0 K 7
craigvalen #3 craigvalen
Cobardes.
1 K -7
tul #4 tul
#3 ve tu a genocidar que pareces muy valiente
1 K 29
craigvalen #5 craigvalen
#4 No has entendido nada.
0 K 9
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Todo lo contrario, de cobardes de mierda es ir a asesinar a gente indefensa. Para enfrentarse a su propio estado diciendo que no van a participar en la masacre es de valientes.
0 K 16
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #8 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#7 Son cobardes que fueron alegres a matar niños a gaza pero ahora que ven que lo mismo acaban delante de un tribunal por crimenes de guerra empiezan a hacerse los dignos.
0 K 7

menéame