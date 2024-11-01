edición general
19 meneos
19 clics
Cientos de manifestantes exigen en Rota la expulsión de las tropas estadounidenses y la salida de la OTAN

Cientos de manifestantes exigen en Rota la expulsión de las tropas estadounidenses y la salida de la OTAN

Este domingo 26 de abril, la localidad gaditana de Rota acogió la trigésimo octava edición de la histórica Marcha a Rota, una movilización anual convertida ya en símbolo de la lucha antiimperialista en Andalucía. Convocada por la Plataforma ‘Bases Fuera, OTAN No’ de Andalucía, la manifestación reunió a cientos de personas. La marcha partió a las 12:00 horas desde la Avenida de la Libertad, 36 y recorrió calles como María Auxiliadora y la zona norte de las 512 viviendas hasta llegar a la puerta de control de la Base Naval de Rota.

| etiquetas: manifestacion , rota , expulsion , tropas , estados unidos , salida , otan
16 3 1 K 117 actualidad
6 comentarios
16 3 1 K 117 actualidad
manzitor #2 manzitor
¿había gente de Rota?
4 K 56
Dene #3 Dene
#2 eso importa? o es que solo los de Rota deciden?
1 K 19
manzitor #4 manzitor
#3 ¿los manifestantes deciden?
1 K 23
Dene #6 Dene
#4 no.
los manifestantes, se manifiestan.
0 K 12
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Pues no te importó cuando en el referéndum de Cataluña sólo decidieran los catalanes :troll:
2 K 32
Alegremensajero #1 Alegremensajero *
Esto es la concentración de todos los años, que se hace por parte de izquierda unida. Lo curioso es que los que suelen estar en primera fila son miembros del comité de empresa de la base y son de los mejores pagados que trabajan allí...
1 K 19

menéame