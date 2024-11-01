Cientos de manifestantes exigen en Rota la expulsión de las tropas estadounidenses y la salida de la OTAN

Este domingo 26 de abril, la localidad gaditana de Rota acogió la trigésimo octava edición de la histórica Marcha a Rota, una movilización anual convertida ya en símbolo de la lucha antiimperialista en Andalucía. Convocada por la Plataforma ‘Bases Fuera, OTAN No’ de Andalucía, la manifestación reunió a cientos de personas. La marcha partió a las 12:00 horas desde la Avenida de la Libertad, 36 y recorrió calles como María Auxiliadora y la zona norte de las 512 viviendas hasta llegar a la puerta de control de la Base Naval de Rota.