Científicos de Yale restauran la función celular en 32 cerebros de cerdos muertos [ENG]

Conectaron 32 cerebros de cerdo a un sistema llamado Brain Ex. Brain Ex es un sistema de perfusión artificial, es decir, un sistema que asume las funciones normalmente reguladas por el órgano. Los cerdos habían sido sacrificados cuatro horas antes en un matadero del Departamento de Agricultura de EEUU; sus cerebros fueron completamente extraídos de los cráneos. Brain Ex bombeó una solución experimental al cerebro que esencialmente imita el flujo sanguíneo. Llevó oxígeno y nutrientes a los tejidos, dando a las células del cerebro los recursos...