Científicos surcoreanos recrean una antigua seda marina reservada para emperadores

Un equipo de científicos surcoreanos ha logrado recrear un exclusivo material textil que en la antigüedad solo estaba al alcance de emperadores y altas autoridades. La investigación ha sido dirigida por el profesor Dong-so Hwang, de la Universidad POSTECH, y el profesor Jimin Choi, del Instituto de Investigación Ambiental de Corea del Sur.

Los investigadores han conseguido reproducir una fibra de tono dorado brillante, similar a la utilizada hace más de 2.000 años, a partir de la concha de petaca (Atrina pectinata)

azathothruna #1 azathothruna
Y esas sedas caras iran a parar a los chaebol
Hacen quedar a la corea del gordito como la buena esas chaebol
