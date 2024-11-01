edición general
Científicos confirman que los delfines usan peluca para parecer más guapos y como símbolo de amor [ENG]

Así se ha podio ver al comprobar cómo los delfines machos usan esponjas marinas como peluca para parecer así más atractivos y poder atraer a más féminas. Por tanto visto lo que hace el animal más inteligente para ligar ya no es tan vergonzoso abrirse un perfil en Tinder para el mismo fin. Al principio se pensaba que usaban estas esponjas para jugar pero ahora se ha podido ver su uso en rituales de cortejo. En cualquier caso se trata de un ejemplo más de un uso simbólico de "objetos" por parte de los delfines.

#2 laruladelnorte
Arrancar esponjas del fondo del mar no es una tarea fácil para los delfines, por lo que los investigadores de este estudio, publicado en la revista 'Scientific Reports', consideran que este comportamiento podría suponer una forma de mostrar la fuerza y habilidad, por parte de los delfines, y una manera de demostrar que ellos pueden ser el compañero perfecto de apareamiento.
Este comportamiento se ha observado en algunas especies de aves y de insectos pero en mamíferos, no humanos, es poco

#5 Spirito
¿Nos llegaremos a comunicar eficazmente con los delfines, pulpos y demás alguna vez?

¿Encontraremos la "Piedra Roseta" de su lenguaje?
#4 valandildeandunie
#3 oyoyoyoyoyoy
