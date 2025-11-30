La ciencia sorprendente de los cerebros adolescentes  

En esta conferencia TEDxPortland (en inglés, con subtítulos en castellano) Jennifer Pfeifer habla sobre los cambios cerebrales que impulsan el comportamiento de las personas jóvenes durante los años críticos de la adolescencia. Desmonta algunos de los mayores malentendidos sobre adolescentes, incluyendo la pubertad, las hormonas y el impacto de las redes sociales en la salud mental, y sugiere cómo apoyar a niñas y niños durante este período de crecimiento.