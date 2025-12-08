edición general
Ciencia como manipulación social

Este artículo de opinión explora, usando como ejemplo el sociobarometro canario de la UNED, como la investigación social es un acto político y como se utiliza para la lucha por la hegemonía cultural

