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Cien años de Roger Corman: el tótem del cine de bajo presupuesto a quien Coppola, Scorsese o Jack Nicholson deben su carrera

Cien años de Roger Corman: el tótem del cine de bajo presupuesto a quien Coppola, Scorsese o Jack Nicholson deben su carrera

Un libro de Notorious rinde homenaje al cineasta, quien supo dar a sus producciones un sello personal más valorado en Europa que en Estados Unidos

| etiquetas: cine , serie b
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1 comentarios
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antesdarle #1 antesdarle
La Filmoteca maldita le dedico un video que es simplemente genial, un grande
m.youtube.com/watch?v=hYHmEl8xrpI&pp=ygUeUm9nZXIgY29ybWFuIGZpbG1vd
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menéame