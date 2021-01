A ciegas: España es la única potencia europea que no publica el número de vacunados  

Hace justo una semana que comenzó la vacunación en España y, a día de hoy, a diferencia de otros muchos países, el Gobierno sigue sin ofrecer datos oficiales sobre el número de vacunados. Esta opacidad contrasta con la información que ofrecen otros países. De hecho, España es la única gran potencia europea que no publica el número de vacunados, para sorpresa de los expertos en datos. Es el caso de Our World in Data, cuyas bases de datos son una referencia.Max Roser, el fundador de la web, afirma que no han podido obtener los datos de España