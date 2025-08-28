edición general
El ciclista Chris Froome del Israel Premier-Tech, hospitalizado tras un accidente mientras se entrenaba

Ocurrió en localidad francesa de Saint-Raphael, según desveló el diario francés L’Équipe. “Fue trasladado en helicóptero al hospital el miércoles por la tarde tras un grave accidente durante el entrenamiento; no hubo otros ciclistas ni vehículos involucrados”, según el jefe de prensa del Israel Premier-Tech durante la etapa de la Vuelta por Andorra. “Afortunadamente, Chris se encuentra estable y no sufrió lesiones en la cabeza. Sin embargo, las exploraciones han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura de vértebra lumbar..

TripleXXX #4 TripleXXX
Suerte que lo habrán ingresado en un hospital donde no caen bombas.
22 K 288
Vodker #8 Vodker
#4 chapó.
0 K 10
Olepoint #11 Olepoint
#4 Y hasta le darán de comer y todo, no se va a morir de hambre, como muchos niños inocentes palestinos.
5 K 85
enochmm #6 enochmm
Ostras, yo he tenido un neumotorax y no se lo deseo a nad... Bueno si, a alguien que respalda a un estado genocida si.
7 K 104
cocolisto #1 cocolisto *
Del equipo Israel Premier-Tech.¿Castigo divino o divino castigo?.
En todo caso como persona,lo siento por él y ojalá se recupere.Al menos de sus heridas,si es de su moral, mejor.
4 K 70
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
#1 iría distraído pensando en el karma y así pasan estas cosas.
4 K 48
#5 Leon_Bocanegra
#2 seguramente estaba preocupado por el bajón de karma que hemos sufrido todos en meneame entre ayer y hoy! :troll:


Menuda ostia ha tenido que darse el pobre para todo lo que se ha hecho.
1 K 25
cocolisto #7 cocolisto
#5 Es verdad,no sé a cuento de qué ha venido esa bajada.¿Alguien ha matado a alguien o qué? {0x1f633}
1 K 36
#10 AlexGuevara
Podría simular pena pero no sería honesto
2 K 33
#3 pcmaster
Ha sido la voluntad de su dios.
0 K 20
#9 Leon_Bocanegra
#3 cual es su dios?
0 K 8
rogerius #14 rogerius
#9 Seguramente Pluto.
0 K 19
#15 Forestalx
Pobre Chris. Me da que de aquí se retira.
0 K 10
#13 eipoc *
¡Ojo! que en esta web si le deseas el mal a los sionistas caen strikes por incitación al odio. El mismo despropósito que si se lo deseabas a un nazi. Poniendo además especial atención en la diferencia entre el término alemán y el término nazi.
0 K 8
#12 Akuandi
A ver, q seguro q el txabal lo ha hecho para no tener que correr con ese equipo mientras siga el genocidio sin tener q sufrir consecuencias económicas... :troll:
0 K 6

