El ciclista Chris Froome del Israel Premier-Tech, hospitalizado tras un accidente mientras se entrenaba

Ocurrió en localidad francesa de Saint-Raphael, según desveló el diario francés L’Équipe. “Fue trasladado en helicóptero al hospital el miércoles por la tarde tras un grave accidente durante el entrenamiento; no hubo otros ciclistas ni vehículos involucrados”, según el jefe de prensa del Israel Premier-Tech durante la etapa de la Vuelta por Andorra. “Afortunadamente, Chris se encuentra estable y no sufrió lesiones en la cabeza. Sin embargo, las exploraciones han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura de vértebra lumbar..
| etiquetas: chris froome , hospitalizado , accidente , israel premier-tech
En todo caso como persona,lo siento por él y ojalá se recupere.Al menos de sus heridas,si es de su moral, mejor.
Menuda ostia ha tenido que darse el pobre para todo lo que se ha hecho.