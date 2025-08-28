La CIA, el Mossad y Epstein: desentrañando los vínculos de inteligencia de la familia Maxwell [ENG]

Epstein se reunió con el subsecretario de Estado estadounidense, William Burns, tres veces en 2014. Burns sería posteriormente nombrado director de la CIA. Sin embargo, la cercanía de Burns con Epstein palidece en comparación con la del ex primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa israelí, Ehud Barak. Solo entre 2013 y 2017, se sabe que Barak viajó a la ciudad de Nueva York y se reunió con el criminal convicto al menos 30 veces, a veces llegando a su mansión de Manhattan de incógnito o con una máscara para ocultar...