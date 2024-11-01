edición general
El chófer de Mazón afirma que cuando les llegó el Es-Alert por la DANA aún no habían salido de Valencia

El mensaje se remitió a las 20.11 horas y el entonces 'president' llegó a las 20.28 al Cecopi, convocado a las 17.00 en L'Eliana.

