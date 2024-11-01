El chiste de 'Los Simpson' que dura un segundo y que necesitas una clase de historia para entender

Burns, por primera vez en muchísimo tiempo, contesta él mismo al teléfono, diciendo "¡Ahoy-hoy!"...Este podría ser un gag al azar que simplemente suena gracioso, pero tiene su origen en 1877, cuando Alexander Graham Bell fundó la Bell Telephone Company. Algunos le acreditan como el inventor, pero lo cierto es que se le adelanta Antonio Meucci y su "telectrófono" de 1849. El caso es que Graham Bell, entre sus normas de educación al contestar al aparato, indicó que se debía decir "¡Ahoy-hoy!". Sí, como en los barcos.