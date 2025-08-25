China tiene el récord mundial de trabajadores temporales gracias a apps. Lo que está pasando debe ser una lección para el mundo

China, está experimentado una transformación extraordinaria, lo que se traduce a que la mayor fuerza laboral del mundo está viviendo un giro radical en muchos aspectos. Y hay uno realmente interesante: China alberga la mayor economía temporal del mundo y lo que allí está sucediendo puede ser una alerta para el resto del planeta. A los trabajadores del sector agrícola y manufacturero de China se les ha unido un ejército de trabajadores temporales que consiguen acceder a estas vacantes a través de webs y apps, pero con contratos temporales
| etiquetas: china , trabajo , temporalidad , gig economy
Es como sumar todo lo regulero de las subcontratas y las empresas de trabajo temporal pero en esteroides... Mal rollo.
Cuando un mercado laboral es imposible de extrapolar a otros , por los contextos, cultura condicionantes e historia.
Pero bueno os dejo un enlace , de la explicacion real de ciertos detalles del mercado laboral chino y otras costumbres de gente que si vive en China.
youtu.be/o87g-3xpKIo
Eso si es largo, es lo que tiene poner contexto a las cosas , se requiere tiempo.
www.lavanguardia.com/dinero/20250825/11001063/adrian-diaz-empresario-e