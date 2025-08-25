China tiene el récord mundial de trabajadores temporales gracias a apps. Lo que está pasando debe ser una lección para el mundo

China, está experimentado una transformación extraordinaria, lo que se traduce a que la mayor fuerza laboral del mundo está viviendo un giro radical en muchos aspectos. Y hay uno realmente interesante: China alberga la mayor economía temporal del mundo y lo que allí está sucediendo puede ser una alerta para el resto del planeta. A los trabajadores del sector agrícola y manufacturero de China se les ha unido un ejército de trabajadores temporales que consiguen acceder a estas vacantes a través de webs y apps, pero con contratos temporales