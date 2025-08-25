edición general
China tiene el récord mundial de trabajadores temporales gracias a apps. Lo que está pasando debe ser una lección para el mundo

China, está experimentado una transformación extraordinaria, lo que se traduce a que la mayor fuerza laboral del mundo está viviendo un giro radical en muchos aspectos. Y hay uno realmente interesante: China alberga la mayor economía temporal del mundo y lo que allí está sucediendo puede ser una alerta para el resto del planeta. A los trabajadores del sector agrícola y manufacturero de China se les ha unido un ejército de trabajadores temporales que consiguen acceder a estas vacantes a través de webs y apps, pero con contratos temporales

#3 tierramar *
El mercado laboral chino no tiene nada que ver con el nuetro. Pero reduciéndonos a lo conocido: no es lo mismo los contratos temporales en una sociedad donde las empresas compiten por contratar mano de obra, sin apenas paro; que una sociedad como España con un 10% de paro estructural y del 24´9% de paro juvenil; en España son los trabajadores, los que compiten entre sí por los puestos de trabajo. Es vergonzoso como algunos medios manipulan las noticias, como es esta
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#3 en la noticia te hablan de pagos por debajo del SMI y sin cobertura social. Eso no encaja con una competición de empresas para buscar trabajadores sino al revés.
SMaSeR #4 SMaSeR
Aquí se llaman ETT.
nilien #5 nilien *
Pues no calificaría el auge de la "gig economy" como interesante, más bien como preocupante, para los trabajadores.

Es como sumar todo lo regulero de las subcontratas y las empresas de trabajo temporal pero en esteroides... Mal rollo. :-/
JackNorte #1 JackNorte *
Para comparar un mercado laboral hay que saber como es , en que cultura y que alternativas hay.
Cuando un mercado laboral es imposible de extrapolar a otros , por los contextos, cultura condicionantes e historia.
Pero bueno os dejo un enlace , de la explicacion real de ciertos detalles del mercado laboral chino y otras costumbres de gente que si vive en China.

youtu.be/o87g-3xpKIo

Eso si es largo, es lo que tiene poner contexto a las cosas , se requiere tiempo.
pablisako #2 pablisako *
El mercado laboral chino, al contrario de lo que cabría esperar, es mucho más informal que el español. Hay mucho trabajo en negro, el gobierno lo sabe y no hace nada, incluso a veces contrata en negro.
www.lavanguardia.com/dinero/20250825/11001063/adrian-diaz-empresario-e
