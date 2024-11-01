edición general
27 meneos
73 clics
China suspende las importaciones de soja estadounidense para golpear a los partidarios MAGA de Trump (ENG)

China suspende las importaciones de soja estadounidense para golpear a los partidarios MAGA de Trump (ENG)

China ha detenido sus compras de soja a Estados Unidos en los últimos meses, una medida que se considera un intento calculado de presionar a la administración Trump en medio del aumento de las tensiones comerciales. La suspensión por parte de Pekín marca un fuerte deterioro en las relaciones comerciales agrícolas entre Estados Unidos y China, y ha sacudido el corazón del sector agrícola estadounidense.

| etiquetas: china , soja , ee.uu. , maga , trump
27 0 0 K 372 politica
14 comentarios
27 0 0 K 372 politica
Comentarios destacados:      
Mediorco #1 Mediorco *
Una patada en todos los cataplines a Trump. A ver si siente así el aliento de sus votantes.

Los granjeros de soja de EEUU lo estaban pasando mal, ahora van todos a la quiebra con el principal comprador de soja dejando de comprar.
5 K 83
Connect #4 Connect
Ahora la compra a Argentina y Brasil, que están encantados.
Hay que tener en cuenta que aproximadamente un tercio de la cosecha de soja de Estados Unidos iba a China. Esto es una barbaridad y va a pillar a mucho agricultor.
4 K 52
azathothruna #6 azathothruna
#4 Peor que eso.
Muchas de esas granjas son de familias o de pequeñas empresas.
Ahora todo ira a la quiebra y pasara a manos de las grandes.
1 K 22
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #11 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#6 Que se jodan, votaron a trump para joder a los rojos a los trans y a los inmigrantes y ahora se van a ir a la quiebra por ello, 0 pena.
1 K 19
azathothruna #13 azathothruna
#11 Si, solo añado los detalles a la imagen grande
0 K 11
azathothruna #3 azathothruna
Que coman pasteles de soja :troll:
2 K 28
#7 PerritaPiloto
Esto ya ha salido. Peor vamos, que habrá que ver si es verdad. Porque el grano es un producto perecedero. La cosecha en el hemisferio norte es en un momento del año y en el sur en otro.

Productores estadounidenses ya intentaron colarsela a China vía argentina y les pillaron. Hay que ver si un buque granelero de cargado de grado estadounidense en cuyo manifiesto indica que es argentino. Cuentan como importaciones de granos estadounidenses suspendidas.

Además en general quienes compran no son…   » ver todo el comentario
1 K 27
Olepoint #2 Olepoint
Que los paletos disfruten de lo votado. :troll:
2 K 24
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Esto es lo que ha de entender la izquierda. Que hay que operar mercados. Que hay que aplaudir empresas en redes que tratan bien a trabajadores y tirar basura sobre los productos y servicios de quienes traten mal a los trabajadores. Así como no promocionar el sitio donde vives para que no suba la demanda y precios sino hablar mal de donde vives en redes sociales para espantar la demanda.

Sino, nos van a ganar
0 K 17
#8 Suleiman
Esto ya salió por aquí hace tiempo... Y que utilizaban a argentina como proxy y china se quedó con la copla.... De ahí los famosos 10.000 millones que Trump va a dar como ayudas. Estoy seguro que ya tendrá en mente algún país para obligarle a comprar está soja que no sabe dónde colocarla.
0 K 13
#14 euacca
No veo la novedad. ¿Antigua? ¿Duplicada?

Esta salió en portada hace 20 días.

www.meneame.net/story/rechazo-china-soja-estadounidense-supone-crisis-
0 K 11
Javi_Pina #9 Javi_Pina *
Que imponga Trump una rebaja del 300% a los productos Chinos, es mucho mejor que los aranceles, te llevas el producto gratis y China te paga x3 su valor

www.meneame.net/story/karoline-leavitt-vuelve-hacer-matematicas-no-sea
0 K 10
#12 DonaldBlake
Es el mercado, señores amigos defensores a ultranza del capitalismo.
0 K 8
ollomol #10 ollomol
Pues no les queda otra, van a tener que dar conciertos
0 K 6

menéame