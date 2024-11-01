China suspende las importaciones de soja estadounidense para golpear a los partidarios MAGA de Trump (ENG)

China ha detenido sus compras de soja a Estados Unidos en los últimos meses, una medida que se considera un intento calculado de presionar a la administración Trump en medio del aumento de las tensiones comerciales. La suspensión por parte de Pekín marca un fuerte deterioro en las relaciones comerciales agrícolas entre Estados Unidos y China, y ha sacudido el corazón del sector agrícola estadounidense.
| etiquetas: china , soja , ee.uu. , maga , trump
Los granjeros de soja de EEUU lo estaban pasando mal, ahora van todos a la quiebra con el principal comprador de soja dejando de comprar.
Hay que tener en cuenta que aproximadamente un tercio de la cosecha de soja de Estados Unidos iba a China. Esto es una barbaridad y va a pillar a mucho agricultor.
Muchas de esas granjas son de familias o de pequeñas empresas.
Ahora todo ira a la quiebra y pasara a manos de las grandes.
Productores estadounidenses ya intentaron colarsela a China vía argentina y les pillaron. Hay que ver si un buque granelero de cargado de grado estadounidense en cuyo manifiesto indica que es argentino. Cuentan como importaciones de granos estadounidenses suspendidas.
Además en general quienes compran no son… » ver todo el comentario
Sino, nos van a ganar
Esta salió en portada hace 20 días.
www.meneame.net/story/rechazo-china-soja-estadounidense-supone-crisis-
www.meneame.net/story/karoline-leavitt-vuelve-hacer-matematicas-no-sea