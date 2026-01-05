China rechaza el uso de su nombre para justificar la anexión de Groenlandia

El gobierno de China emitió un comunicado este lunes solicitando a Estados Unidos que cese de utilizar el concepto de la «amenaza china» como argumento para validar sus pretensiones sobre Groenlandia. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, manifestó en una comparecencia ante los medios que la administración en Washington debe «abstenerse» de emplear esta narrativa como un pretexto para promover lo que calificó como sus «intereses personales».