China rechaza el uso de su nombre para justificar la anexión de Groenlandia

El gobierno de China emitió un comunicado este lunes solicitando a Estados Unidos que cese de utilizar el concepto de la «amenaza china» como argumento para validar sus pretensiones sobre Groenlandia. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, manifestó en una comparecencia ante los medios que la administración en Washington debe «abstenerse» de emplear esta narrativa como un pretexto para promover lo que calificó como sus «intereses personales».

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
La única amenaza ahora mismo, es la amenaza naranja. Esa sí que es una amenaza real que se sirve de mentiras para saquear, asesinar e invadir países.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
De momento el único país que ha hecho todo esto a la vez:
amenazado, espiado a socios OTAN, metido aranceles, apoyado a la extrema derecha en cada país, querer territorios, amenazado con represalias por un gaseoducto… es EEUU (igual Rusia, pero son el enemigo)
Ilunabarra #6 Ilunabarra
Si hubiese que elegir bando lo tendría claro.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Lo de establecer relato para subnormales perdidos, se le va a complicar a USA con China :roll:
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
#3 Con lo del "narcoterrorismo" ya quedó claro que se dirigen a subnormales.
#5 Kuruñes3.0
xD xD xD xD
Aquí, esperando la inminente invasion rusa.
No os gusta Trump que es pacifista.

Cual será el siguiente acierto putinejo?

xD xD xD xD
