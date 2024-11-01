China ofrece a Malasia tecnología para procesar tierras raras, pero solo a través de empresas estatales [ENG]

Malasia se ha convertido en el nuevo escenario de la pugna geopolítica por las tierras raras, minerales críticos para la industria tecnológica y energética. Según reveló el ministro malasio de Recursos Naturales y Sostenibilidad Medioambiental, Johari Abdul Ghani, el presidente chino Xi Jinping transmitió en abril de 2024 la disposición de Pekín a ayudar al país a desarrollar capacidades de procesamiento, siempre y cuando la cooperación se limite a socios de propiedad estatal.