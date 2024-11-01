edición general
5 meneos
6 clics
China ofrece a Malasia tecnología para procesar tierras raras, pero solo a través de empresas estatales [ENG]

China ofrece a Malasia tecnología para procesar tierras raras, pero solo a través de empresas estatales [ENG]

Malasia se ha convertido en el nuevo escenario de la pugna geopolítica por las tierras raras, minerales críticos para la industria tecnológica y energética. Según reveló el ministro malasio de Recursos Naturales y Sostenibilidad Medioambiental, Johari Abdul Ghani, el presidente chino Xi Jinping transmitió en abril de 2024 la disposición de Pekín a ayudar al país a desarrollar capacidades de procesamiento, siempre y cuando la cooperación se limite a socios de propiedad estatal.

| etiquetas: china , malasia , tierras raras , industria tecnológica , recursos naturales
4 1 0 K 66 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
#1 flixter
Pues de puta madre. Para que vengan 3 empresas de amiguetes a llevarselo calentito a casa, me alegro de que almenos alguien tenga un poco de cabeza.
1 K 27
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
#1 China apuesta por empresas publicas porque les funciona a ellos, no quiere empresas privadas que se apropian la tecnología y de los beneficios. China quiere acuerdos con empresas estatales no con compañias privadas, S.A., sin alma. Y amiguetes y corrupción hay en lo privado y en lo público. China es el pais que tiene la tecnología para explotar tierras raras, o lo dejas, no lo han desarrollado por corruptos, ha sido gracias al desarrollo tecnológico y a la inversión, no a la búsqueda del beneficio rápido que sen muchas empresas privadas.
0 K 12

menéame