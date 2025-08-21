edición general
China lidera el hidrógeno verde con el 50% de la capacidad mundial (EN)

China ha surgido como líder mundial en la producción de hidrógeno basado en energía renovable, con más del 50 por ciento de la capacidad instalada mundial, impulsada por ambiciosas políticas gubernamentales y avances tecnológicos, dijeron funcionarios y expertos.

alpoza #2 alpoza
¿Pero es que estos Chinos no van a dejar de liderar cosas?

No, y además van a por todo.
Tkachenko #4 Tkachenko *
#2 pues eso parece
ecoinventos.com/se-construye-en-china-el-sistema-de-energia-de-circuit

#3 destinando el 5% del pib para comprar armas al desfasado Imperio, lo veo complicado
#10 chochis
#4 Los imperios del petroleo están a punto de caer. El que no haga esto no será nada en el siglo XXII.
Supercinexin #9 Supercinexin
#2 Habrá que odiarles más fuerte y sobretodo armar mucho a todos sus vecinos, tejer muchas alianzas militares con todos ellos, hacer muchas maniobras OTAN alrededor de China, defensivas por supuesto, e intentar que hayan muchísimas manifestaciones en Hong Kong.

No se puede consentir que avancen tanto, ¡y menos aún sin colonizar y matar a otros! Hay que respetar las tradiciones y las costumbres humanas que establecimos los occidentales, mucho más civilizados que esos amarillos.
Pacman #5 Pacman
Ya veréis en unos años. China a tope con el hidrógeno, generado incluso limpiamente. Europa comprando gas a precio de centollo en Navidad a los yankis

Y dirán que les pilla de sorpresa
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 alguna mierda inventarán para culpar a China de bajar sus emisiones
www.meneame.net/story/investigadores-descubren-reduccion-contaminacion
Pacman #7 Pacman *
#6 otra sorpresa
quitas las fábricas de medio mundo, las mandas al mismo sitio y ese sitio no hace nada por controlar las emisiones.
Sorpresa? Pues no

Si pasan a quemar hidrógeno se mejorará la situación global también por eso
Asimismov #1 Asimismov
Ya verás cuando inventen la bomba termobárica de hidrógeno.
salteado3 #8 salteado3
#1 Lo de usar la tecnología para la guerra es más un pensamiento occidental que Chino. Piensa el ladrón...

Los chinos son más de ver cómo pueden usar esa tecnología para comerciar y prosperar más.
#3 chochis
Deberíamos de ser los siguientes, las centrales de quema de gas son fácilmente transformables a quemar hidrógeno. No nos hace ni falta tecnología diferente. Todo exceso a batería e hidrógeno y en 15 o 20 años la generación eléctrica puede ser 100% renovable.
