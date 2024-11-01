China estrena el tren más rápido del mundo capaz de ir de Madrid a Barcelona en poco más de una hora

Imagina recorrer los 627 kilómetros que separan Madrid de Barcelona en poco más de una hora: lo que hoy parece un viaje eterno en coche podría convertirse en realidad gracias a China. El país asiático, siempre decidido a ir un paso más allá, ha creado el CR450, un tren de alta velocidad que ha alcanzado en pruebas los 453 kilómetros por hora.
No ha estrenado nada. Está en una fase inicial de pruebas, y por delante le quedan más de 600.000 kilómetros de rodaje antes de empezar a meter pasaje. Vamos, que no lo veremos en funcionamiento comercial hasta como mínimo dentro de dos años.