edición general
5 meneos
9 clics
China estrena el tren más rápido del mundo capaz de ir de Madrid a Barcelona en poco más de una hora

China estrena el tren más rápido del mundo capaz de ir de Madrid a Barcelona en poco más de una hora

Imagina recorrer los 627 kilómetros que separan Madrid de Barcelona en poco más de una hora: lo que hoy parece un viaje eterno en coche podría convertirse en realidad gracias a China. El país asiático, siempre decidido a ir un paso más allá, ha creado el CR450, un tren de alta velocidad que ha alcanzado en pruebas los 453 kilómetros por hora.

| etiquetas: china , tren , rápido , madrid , barcelona
4 1 3 K 38 tecnología
6 comentarios
4 1 3 K 38 tecnología
Connect #2 Connect
El As metiéndose en contenido random para lograr posicionamiento. Y claro, el titular no podía ser más clickbait.
No ha estrenado nada. Está en una fase inicial de pruebas, y por delante le quedan más de 600.000 kilómetros de rodaje antes de empezar a meter pasaje. Vamos, que no lo veremos en funcionamiento comercial hasta como mínimo dentro de dos años.
2 K 44
#4 Forestalx
Tiene mérito que un tren de china una Barcelona y Madrid.
2 K 30
a69 #6 a69
#4 y más barato que Renfe, idio, Yoigo y demás oiga!!!
0 K 11
ChatGPT #1 ChatGPT
Los mejores trenes rápidos que están en china, en madrid.
1 K 21
#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 Según ChatGPT, de Madrid a Barcelona hay una distancia de 5904 campos de fútbol.
0 K 20
alcama #5 alcama
Quién querría ir Warcelona estando en Madrid
1 K 0

menéame