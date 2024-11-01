·
12
23
clics
23
clics
China endurece el pulso: nuevas restricciones a 12 de las 17 tierras raras elevan el riesgo de otra ola de precios en hardware
China ha vuelto a tirar de una de sus palancas más efectivas en la guerra tecnológica con Estados Unidos: las tierras raras.
|
etiquetas
:
china
,
tierras raras
,
estados unidos
,
tecnología
10
2
1
K
135
tecnología
3 comentarios
10
2
1
K
135
tecnología
#2
azathothruna
El Zanahorio nunca ha negociado con alguien MAS PODEROSO que el.
2
K
30
#3
Tronchador.
#2
El Zanahorio nunca ha negociado
con alguien MAS PODEROSO que el
.
0
K
7
#1
johel
*
China esta haciendo lo mismo que corea del sur desde hace muchos años ¿Quereis mis productos? Comprad el producto completo o pagad los aranceles por llevaros las piezas. Pero que malos son los chinos y que bueno el libre mercado que tengo aqui colgado.
1
K
22
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
