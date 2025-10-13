edición general
China crea un chip analógico que realmente puede cambiar la tecnología para siempre

China crea un chip analógico que realmente puede cambiar la tecnología para siempre

Mil veces más potencia que el mejor chip digital de Nvidia y menos consumo: ésa es la promesa de un nuevo chip heredero de la computadora analógica inventada por los griegos en el siglo III antes de Crist

rnd #1 rnd
Lo que no entiendo es por qué no se hizo antes.
plutanasio #6 plutanasio
#1 hace 3 o 4 años ya sacó un vídeo de esto veritasium
#2 ombresaco *
Los investigadores lograron programar de forma fiable ocho niveles distintos de conductancia [...] en cada celda, lo que equivale a una resolución de 3 bits.
Eso no suena a analógico

El chip analógico, sin embargo, convierte la matriz de números en una matriz física de resistencias eléctricas. Al aplicar voltajes, el circuito resuelve la ecuación casi instantáneamente gracias a las leyes de la física, realizando una multiplicación de matriz-vector en un solo paso.

SantiH #3 SantiH
¿Es la foto del artículo el "dial del destino" de la última de indiana Jones? Curiosoa elección xD
#4 yarkyark *
Científicos chinos han creado un chip analógico superrápido que puede resolver problemas matemáticos complejos para tareas científicas avanzadas e inteligencia artificial (IA) utilizando menos energía que la computación convencional, según un artículo publicado este mes.
El dispositivo analógico diseñado por investigadores de la Universidad de Pekín utiliza chips de memoria fabricados con materiales resistivos. Con futuras mejoras, podría realizar cálculos a una

#5 theMooche
El autor del artículo ... escribió algunas de las exclusivas más populares de la historia de internet, como el descubrimiento del iPhone 4 en un bar o la enfermedad terminal de Steve Jobs.
¿Cómo te puedes vanagloriar de algo así?

Mirando sus últimos artículos también tuvo el desparpajo de, considerándose un experto en tecnología, escribir:
Un nuevo motor logra lo imposible y rompe los límites de la física: eficiencia 100%
www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2025-10-13/motor-rompe-limi

Y leyendo el artículo dice mucho pero no cuenta nada. No perdería mi tiempo leyendo esto.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Enésimo avance chino basado completamente en humo.
Llegará a portada.
#8 sarri
Hay un poco de noticia en el sensacionalismo...
