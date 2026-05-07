China corona al “rey del sueño” en un campeonato de siestas en medio del bosque  

La isla de Chongming, en las afueras de Shanghái, acogió la gran final del peculiar campeonato “Sleep-in-Forest 2026”, una competición de siestas que reunió a participantes de toda China en plena naturaleza. El evento, celebrado el 3 de mayo, convirtió un bosque de la isla en una improvisada zona de descanso donde los concursantes intentaron quedarse dormidos mientras sonaba la brisa entre los árboles. La competición busca promover la relajación y desconectar del ritmo acelerado de la vida urbana.