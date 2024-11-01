China alerta del "peligroso" avance del militarismo japonés y su amenaza a la seguridad internacional

Ha recordado que, en el pasado, el militarismo japonés protagonizó "crímenes horrendos" tras "inventar supuestas amenazas externas, incitar al nacionalismo, manipular el poder estatal, lanzar guerras de agresión contra países extranjeros y provocar la catástrofe a los pueblos" de la región Asia-Pacífico. En este sentido, ha criticado que en la actualidad Japón no haya realizado una reflexión profunda sobre ese legado histórico.
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Menos mal que no hay ejercito europeo porque si llega a existir ya hucieramos sido utilizados como carne de cañon. Relacionado:
Vaya, ¿por qué se ha puesto a hablar de Putin en un discurso sobre Japón?
Hoy en día no creo que Japón pueda hacer hacer nada con un ejercito de viejos. Con la natalidad que tienen no le veo mucho futuro para invadir China.
Luego cuando les caigan una hondonada de hostias, se pondrán a realizar aspavientos.