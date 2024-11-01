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China alerta del "peligroso" avance del militarismo japonés y su amenaza a la seguridad internacional

China alerta del "peligroso" avance del militarismo japonés y su amenaza a la seguridad internacional

Ha recordado que, en el pasado, el militarismo japonés protagonizó "crímenes horrendos" tras "inventar supuestas amenazas externas, incitar al nacionalismo, manipular el poder estatal, lanzar guerras de agresión contra países extranjeros y provocar la catástrofe a los pueblos" de la región Asia-Pacífico. En este sentido, ha criticado que en la actualidad Japón no haya realizado una reflexión profunda sobre ese legado histórico.

| etiquetas: china , alerta , peligroso , avance , militarismo , japonés
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #1 Andreham
USA ha movido a su marioneta porque necesita aún más conflictos para que sus empresas armamentísticas sean más ricas y su población más ignorante de los serios delitos que realiza su élite.
4 K 51
tul #6 tul
lo mismo estan haciendo con alemania, financiando a los mas nazis de cada lugar para que al llegar al gobierno traicionen a sus paisanos metiendolos en una matanza en la que no tienen nada que ganar.
1 K 27
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Resumen de este envío: "militarismo japonés" == "misiles nucleares de la OTAN en Ucrania"
1 K 23
#8 tierramar *
Esta haciendo con Japón-China lo mismo que con Europa-Rusia; Japon ha colocado unos misiles en la frontera de China, realizado ejercicios militares Japón-EEUU-Filipinas, y cuando China se defienda armaran la guerra y diran que ha sido China el agresor.
www.meneame.net/m/actualidad/japon-despliega-misiles-largo-alcance-cer
www.meneame.net/m/actualidad/ejercicios-militares-filipinas-estados-un
0 K 13
#10 tierramar
Los indicios apuntan a que EEUU quiere ampliar sus guerras utilizando como carne de cañon a los europeos, marroquis, japoneses, ...
Menos mal que no hay ejercito europeo porque si llega a existir ya hucieramos sido utilizados como carne de cañon. Relacionado:
0 K 13
suppiluliuma #3 suppiluliuma
Ha recordado que, en el pasado, el militarismo japonés protagonizó "crímenes horrendos" tras "inventar supuestas amenazas externas, incitar al nacionalismo, manipular el poder estatal, lanzar guerras de agresión contra países extranjeros y provocar la catástrofe a los pueblos"

Vaya, ¿por qué se ha puesto a hablar de Putin en un discurso sobre Japón? :troll:
2 K 13
perrico #7 perrico
#3 Realmente estaá hablando de lo que China sufrioó a manismanos de los japoneses .
Hoy en día no creo que Japón pueda hacer hacer nada con un ejercito de viejos. Con la natalidad que tienen no le veo mucho futuro para invadir China.
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#9 Onaj
El chiste se cuenta solo.
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curaca #5 curaca
En PIB la diferencia es mínima entre China y Japón, la primera entre 1,6 y 1,7% la segunda entre 1,9 y 2%. El incremento para 2026, 7% para China, 9% para Japón. En valores absolutos 277.000 millones de dólares China, 56.000 millones Japón.
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#4 bibubibu
Los anteriores orgüllosos japoneses, ahora subordinados a su amo usano, haciendo de perros de presa para ellos.
Luego cuando les caigan una hondonada de hostias, se pondrán a realizar aspavientos.
0 K 7

menéame