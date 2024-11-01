China alerta del "peligroso" avance del militarismo japonés y su amenaza a la seguridad internacional

Ha recordado que, en el pasado, el militarismo japonés protagonizó "crímenes horrendos" tras "inventar supuestas amenazas externas, incitar al nacionalismo, manipular el poder estatal, lanzar guerras de agresión contra países extranjeros y provocar la catástrofe a los pueblos" de la región Asia-Pacífico. En este sentido, ha criticado que en la actualidad Japón no haya realizado una reflexión profunda sobre ese legado histórico.