China advierte del riesgo de que vuelva "la ley de la selva" internacional. "La mentalidad de la Guerra Fría está volviendo a surgir",

El primer ministro de China advirtió ante la Asamblea de la ONU de que "si vuelve la ley de la selva", el mundo "enfrentará más derramamiento de sangre". En su discurso, Li Qiang subrayó que la paz y el desarrollo "son la aspiración más fuerte compartida por todos los países", y exhortó a la comunidad internacional a preguntarse cómo se puede "hacer frente al 'bullying' en lugar de optar por el silencio y la sumisión por miedo a los poderosos".