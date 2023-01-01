edición general
China acaba de dar un paso de gigante en la fabricación de chips: ya tiene listo su primer equipo de litografía de vanguardia

El esfuerzo que están haciendo los fabricantes de equipos de litografía chinos para desarrollar sus propias máquinas de vanguardia es titánico. Y, como cabe esperar, el Gobierno de Xi Jinping está respaldando a estas empresas con subvenciones multimillonarias. De hecho, a principios de septiembre de 2023 aprobó una partida de nada menos que 41.000 millones de dólares destinada, precisamente, a las compañías que producen los equipos involucrados en la fabricación de los circuitos integrados.

HeilHynkel
Si esto se confirma los de ASML deben estar dando palmas con las orejas por la estrategia Trump.
Spirito
Los magnates de Taiwán con el culillo apretao. :popcorn:

Por cierto, unos 41.000 millones de dólares (que de por sí ya es una burrada) rinden muchísimo más en China que en EEUU, mucho mucho más. :popcorn: :popcorn:
