Se vota mañana: chat-control depende de la decisión de Alemania

La ley de Chat Control o Control de Chat, en español, propuesta por la UE está a punto de conseguir el apoyo decisivo que necesita para aprobarse en el Consejo de la UE, y Alemania podría cambiar el equilibrio. Al menos quince estados miembros mostraron su apoyo, por lo que salió adelante y la votación se producirá mañana 12 de septiembre. Si finalmente se aprueba, entraría en vigor tan pronto como octubre de este mismo año.
| etiquetas: chat control , votacion , eu , privacidad
Es como si no quisieran que se discutiese en público la mayor violación de derecho a la privacidad hasta ahora.
Relacionado: www.wired.com/story/europe-break-encryption-leaked-document-csa-law/
Nuestro amado ministro de interior Grande-Marlaska consideraba
"imperativo que tengamos acceso a los datos (...) Es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen".
No todo eran fondos de cohesión.
Artículo 96
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.
app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=9
Las leyes europeas no forman parte de las leyes nacionales hasta que éstas se hayan actualizado e incluido en nuestra legislación.
Artículo 96
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser
… » ver todo el comentario
En esta sentencia, el
… » ver todo el comentario
como le gusta a EEUU