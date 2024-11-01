Se vota mañana: chat-control depende de la decisión de Alemania

La ley de Chat Control o Control de Chat, en español, propuesta por la UE está a punto de conseguir el apoyo decisivo que necesita para aprobarse en el Consejo de la UE, y Alemania podría cambiar el equilibrio. Al menos quince estados miembros mostraron su apoyo, por lo que salió adelante y la votación se producirá mañana 12 de septiembre. Si finalmente se aprueba, entraría en vigor tan pronto como octubre de este mismo año.