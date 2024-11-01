edición general
Se vota mañana: chat-control depende de la decisión de Alemania

La ley de Chat Control o Control de Chat, en español, propuesta por la UE está a punto de conseguir el apoyo decisivo que necesita para aprobarse en el Consejo de la UE, y Alemania podría cambiar el equilibrio. Al menos quince estados miembros mostraron su apoyo, por lo que salió adelante y la votación se producirá mañana 12 de septiembre. Si finalmente se aprueba, entraría en vigor tan pronto como octubre de este mismo año.

#5 jaramero
Sin privacidad no hay democracia ni capitalismo.
DrEvil #2 DrEvil
Pues a mi no me suena ver eso abriendo las noticias. Qué raro, no?
Es como si no quisieran que se discutiese en público la mayor violación de derecho a la privacidad hasta ahora.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Se vota mañana, España a favor.

Relacionado: www.wired.com/story/europe-break-encryption-leaked-document-csa-law/

Nuestro amado ministro de interior Grande-Marlaska consideraba

"imperativo que tengamos acceso a los datos (...) Es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen".
javibaz #3 javibaz
#1 Se pasa la constitución española por el forro de los huevos, una vez más.
g3_g3 #8 g3_g3
#3 Las leyes europeas tienen rango superior a las constituciones de los países europeos.
No todo eran fondos de cohesión.
Heni #10 Heni
#3 #8 Y los tratados internacionales firmados por España también tienen rango superior a la constitución
#12 soberao
#10 No tienen, la Constitución está primero y luego el resto de leyes y tratados.

Artículo 96

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=9
#11 soberao *
#8 La Constitución española es la base del resto de leyes y si una ley europea choca con lo que dice la Constitución, tendrán que reformarla para que se pueda aplicar esa ley.
Las leyes europeas no forman parte de las leyes nacionales hasta que éstas se hayan actualizado e incluido en nuestra legislación.

Artículo 96

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser

#4 Tronchador.
¿Que ha votado nuestro social y obrero partido en este asunto? No, me lo digáis, que sí. ¿Es que nadie va a pensar en los niños?
1 K 18
Torrezzno #6 Torrezzno
El mismo Servicio Jurídico del Consejo concluyó hace dos años que la ley de Chat Control 2.0 viola los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, mientras que también señalaron que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos argumentó que la norma provocaba un "debilitamiento del cifrado de extremo a extremo que afectaría a todos los usuarios". La UE retoma el debate sobre Chat Control 2.0 para frenar el abuso sexual infantil 'online'
En esta sentencia, el

Rudolf_Rocker #7 Rudolf_Rocker
Viva la democracia y la libertad de la que gozamos en la UE. Que gusto da.
#9 omega7767
#7 cada menos democracia y menos libertad

como le gusta a EEUU
