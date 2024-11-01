edición general
El chat de Alvise Pérez en Telegram alienta nuevas cacerías contra migrantes

El chat de Alvise Pérez en Telegram alienta nuevas cacerías contra migrantes

El eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta' publicó una fotografía de un joven al que señaló como líder de "un grupo de menas" en Torrevieja y pidió ayuda a sus seguidores para "localizarlo.

Magog #1 Magog
Otro que si le hacen un Marat los ultras dirán "Veis! La izquierda radical!", mientras el y sus acólitos estaban y estan pidiendo todo el dia que maten a alguien


Pd: se que es la tercera vez que saco el nombre en una semana, pero es lo que son

Mangione #4 Mangione
#1 Si es que tenemos la memoria muy corta... ¿ya no os acordáis de cuando le dispararon a Vidal Cuadras (el del PP-VOX)?
Tardaron menos de un segundo en empezar a culpar a la izquierda y bla, bla, bla. Hasta que se destapó que había sido un ajuste de cuentas de los iraníes.

Y desde entonces ni mu. Son especialistas en enmierdar.

Magog #5 Magog
#4 las cosas hay que dejarlas hasta que se esclarezcan, pero las turbas son como son y la extrema derecha está siempre manejada por gente extremadamente violenta (Y cobarde) que no pierde un segundo en alentar la violencia y su discurso de odio.

Luego, si es uno de los suyos "Es que tenía trastornos mentales" y si no lo es "Es que mirar la izquierda como son"
Siempre tienen una respuesta para todo

karakol #3 karakol
Que vaya con cuidado, su tono Pantone no es el más apropiado para pedir estas cosas y sus cabestros, que no son las farolas que más alumbran, lo pueden confundir con alguna de sus presas.
3 K 40
Sandilo #6 Sandilo
#3 Pues hacer alusión a su color no te sitúa a ti demasiado lejos ellos.

mariKarmo #9 mariKarmo
No os preocupéis que él se quedará en casa comiendo gambas.

#13 AGlC
#9 Se puede ser gilipollas y votar a VOX, y luego ya se puede ser subnormal profundo y votar a Alvise.

MJDeLarra #2 MJDeLarra
#0, Corrige el título, pone chat donde debería poner gilipollas.

#12 AGlC
#2 yo más bien diría "fascistas hijos de puta"

Morrison #14 Morrison
#2 O estercolero

lameiro #8 lameiro
¿A cuantos tienen que matar para que las FOP y los jueces tomen medidas ?

#7 TOTEMICO
A mí me viene eso del cazador cazado...no sé en qué estaría pensando.

#11 Leon_Bocanegra
Ostia, cuando los de VOX vean esto, lo denuncian por delito de odio,como a Pablo Fernández.

#10 AGlC
"Grupo de MENAs"
Ya usando directamente la palabra (Acrónimo) MENA como sinónimo de mara o banda criminal. Automáticamente cada menor calificado como MENA es un delincuente peligroso parteneciente a una banda.

Espero que el puto moreNazi de mierda esté, algún día reciba el karma que merece


