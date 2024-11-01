·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12697
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
3398
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4190
clics
4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida
3318
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
5249
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
más votadas
426
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
660
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
445
El juez Peinado publica una foto del presunto asesino de Charlie Kirk
343
La hemeroteca del PP retrata a Tellado ante su reflexión sobre el asesinato del activista Charlie Kirk
286
Tellado lo ha vuelto a hacer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
99
meneos
328
clics
El chat de Alvise Pérez en Telegram alienta nuevas cacerías contra migrantes
El eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta' publicó una fotografía de un joven al que señaló como líder de "un grupo de menas" en Torrevieja y pidió ayuda a sus seguidores para "localizarlo.
|
etiquetas
:
alvise
,
racismo
,
chat
,
telegram
53
46
2
K
503
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
53
46
2
K
503
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Magog
Otro que si le hacen un Marat los ultras dirán "Veis! La izquierda radical!", mientras el y sus acólitos estaban y estan pidiendo todo el dia que maten a alguien
Pd: se que es la tercera vez que saco el nombre en una semana, pero es lo que son
5
K
49
#4
Mangione
#1
Si es que tenemos la memoria muy corta... ¿ya no os acordáis de cuando le dispararon a Vidal Cuadras (el del PP-VOX)?
Tardaron menos de un segundo en empezar a culpar a la izquierda y bla, bla, bla. Hasta que se destapó que había sido un ajuste de cuentas de los iraníes.
Y desde entonces ni mu. Son especialistas en enmierdar.
16
K
144
#5
Magog
#4
las cosas hay que dejarlas hasta que se esclarezcan, pero las turbas son como son y la extrema derecha está siempre manejada por gente extremadamente violenta (Y cobarde) que no pierde un segundo en alentar la violencia y su discurso de odio.
Luego, si es uno de los suyos "Es que tenía trastornos mentales" y si no lo es "Es que mirar la izquierda como son"
Siempre tienen una respuesta para todo
3
K
43
#3
karakol
Que vaya con cuidado, su tono Pantone no es el más apropiado para pedir estas cosas y sus cabestros, que no son las farolas que más alumbran, lo pueden confundir con alguna de sus presas.
3
K
40
#6
Sandilo
#3
Pues hacer alusión a su color no te sitúa a ti demasiado lejos ellos.
4
K
-25
#9
mariKarmo
No os preocupéis que él se quedará en casa comiendo gambas.
2
K
38
#13
AGlC
#9
Se puede ser gilipollas y votar a VOX, y luego ya se puede ser subnormal profundo y votar a Alvise.
2
K
27
#2
MJDeLarra
#0
, Corrige el título, pone
chat
donde debería poner
gilipollas
.
4
K
27
#12
AGlC
#2
yo más bien diría "fascistas hijos de puta"
0
K
7
#14
Morrison
#2
O estercolero
0
K
10
#8
lameiro
¿A cuantos tienen que matar para que las FOP y los jueces tomen medidas ?
1
K
17
#7
TOTEMICO
A mí me viene eso del cazador cazado...no sé en qué estaría pensando.
1
K
14
#11
Leon_Bocanegra
Ostia, cuando los de VOX vean esto, lo denuncian por delito de odio,como a Pablo Fernández.
0
K
12
#10
AGlC
"
Grupo de MENAs
"
Ya usando directamente la palabra (Acrónimo) MENA como sinónimo de mara o banda criminal. Automáticamente cada menor calificado como MENA es un delincuente peligroso parteneciente a una banda.
Espero que el puto moreNazi de mierda esté, algún día reciba el karma que merece
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pd: se que es la tercera vez que saco el nombre en una semana, pero es lo que son
Tardaron menos de un segundo en empezar a culpar a la izquierda y bla, bla, bla. Hasta que se destapó que había sido un ajuste de cuentas de los iraníes.
Y desde entonces ni mu. Son especialistas en enmierdar.
Luego, si es uno de los suyos "Es que tenía trastornos mentales" y si no lo es "Es que mirar la izquierda como son"
Siempre tienen una respuesta para todo
Ya usando directamente la palabra (Acrónimo) MENA como sinónimo de mara o banda criminal. Automáticamente cada menor calificado como MENA es un delincuente peligroso parteneciente a una banda.
Espero que el puto moreNazi de mierda esté, algún día reciba el karma que merece