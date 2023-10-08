Charo López y la masturbación que vieron 15 millones de españoles en televisión

Hacía años que se había dejado atrás la censura franquista, el debate de la doble moral y la mojigatería, pero nunca la televisión fue tan lejos. El reparto de Los gozos y las sombras estaba encabezado por Eusebio Poncela, Amparo Rivelles, Carlos Larrañaga y Charo López. La actriz entregó tanto a Clara Aldán que el personaje se lo regaló todo. Charo venía de recoger el aplauso de la crítica por su personaje de Mauricia, 'la Dura' que le ofreció Mario Camus en la serie Fortunata y Jacinta.