Charlton Heston. Sus 10 mejores películas  

Desde Ben-Hur hasta El planeta de los simios, pasando por joyas como Sed de mal, Cuando el destino nos alcance o El tormento y el éxtasis, este video reúne las 10 mejores películas de Charlton Heston según IMDb, con toques de nuestro propio criterio, nostalgia y un montón de anécdotas de rodaje. También repasamos su trayectoria cinematográfica, sus elecciones personales, su giro político y las contradicciones que hicieron de él una figura tan fascinante como polémica.
| etiquetas: charlton heston , cine clásico , ciencia ficción , actores clásicos