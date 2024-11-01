edición general
CGT Teruel denuncia ante el Chusticia la "emergencia sanitaria" en el sur de Aragón

El informe recoge datos alarmantes: cierre de camas y plantas hospitalarias, listas de espera que en algunas especialidades superan los 500 días, déficit crónico de personal médico y demoras en la apertura de los nuevos hospitales de Teruel y Alcanyiz. También denuncia la externalización de servicios esenciales, como el transporte sanitario urgente, y la falta de cobertura 24 horas en especialidades críticas como Radiología.

aragón , cgt , emergencia , sanitaria , listas espera , cierre plantas , hospital
1 comentarios
aggelos #1 aggelos
qué chusco todo
