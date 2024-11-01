edición general
12 meneos
19 clics
Ceuta Ya! acusa al PP local de “silencio cómplice ante la islamofobia" de Ayuso

Ceuta Ya! acusa al PP local de “silencio cómplice ante la islamofobia" de Ayuso

La formación llevará al Pleno una interpelación para exigir al Gobierno de la Ciudad que se pronuncie sobre las declaraciones de la presidenta madrileña

| etiquetas: ayuso , ceuta , islamofobia
10 2 1 K 170 Ayuso_news
1 comentarios
10 2 1 K 170 Ayuso_news
Enero2025 #1 Enero2025
Burcas para todes.
0 K 8

menéame