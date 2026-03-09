Cese de actividad en la Escuela Municipal de Música de Burgos

La Sala pone el foco en la actuación del Ayuntamiento de Burgos y subraya que fue la propia Administración la que no tramitó a tiempo un nuevo procedimiento de licitación que permitiera garantizar la continuidad del servicio sin recurrir a esa fórmula extraordinaria. Según recoge la sentencia, esa licitación no se publicó hasta el 31 de octubre de 2025, es decir, casi dos meses después del vencimiento del contrato, fijado el 4 de septiembre. Además, aquel procedimiento terminó desierto, al no presentarse ofertas, lo que agravó todavía más la s