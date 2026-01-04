edición general
CES 2026, guerras de chips, nuevos portátiles, robots de IA y un guiño a la conducción autónoma

La mayor conferencia tecnológica del mundo arranca el martes en Las Vegas, tras dos días de presentaciones previas para los medios, que marcarán el tono de los últimos dispositivos y robots que veremos este año. Antes conocida como Consumer Electronics Show, CES reunirá a más de 4.500 expositores, incluidas 1.400 startups, además de compañías líderes como Meta, Lenovo, Samsung o Nvidia, entre otras, en Estados Unidos. El año pasado, la feria atrajo a más de 140.000 personas a múltiples recintos, según las cifras de 2025.

Antipalancas21
Había que hacerle el boicot a esa feria que se celebra en EEUU, en eso y en otras muchas cosas.
