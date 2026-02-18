edición general
"Cepi" ofrece terrenos en Siero para las universidades privadas: "Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores"

"Cepi" ofrece terrenos en Siero para las universidades privadas: "Que vengan mañana mismo, tendrían alfombra roja y luces de colores"

'No me extraña nada que quieran venir a Asturias, viendo como funciona la universidad pública con este Rector', afirma el Alcalde Socialista

| etiquetas: cepi , psoe , universidad , universidad privada , pola de siero
elTieso #1 elTieso
Luces, como los puticlubs.
