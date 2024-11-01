El CEO de Ford, Jim Farley, cree que Tesla ya no es la referencia en coches eléctricos y sí estas dos marcas chinas

El CEO de Ford dice que Tesla ha dejado de ser la referencia en coches eléctricos. Señala a BYD y Xiaomi como los nuevos líderes por su innovación rápida, costes bajos y dominio tecnológico. Farley critica que Tesla no renueva su gama con suficiente frecuencia, mientras que las marcas chinas avanzan con integración vertical y producción eficiente. El directivo reconoce haber conducido un Xiaomi SU7 durante 6 meses y no querer dejarlo, por su calidad. Ford busca competir con un eléctrico asequible inspirado en el modelo industrial chino.