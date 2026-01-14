El centro comercial más grande de Madrid entra en concurso de acreedores con una deuda de 320 millones

El centro comercial más grande de Madrid, Oasiz, ubicado en el municipio de Torrejón de Ardoz, entra en concurso de acreedores. El juzgado número 14 de los mercantil ha aceptado la solicitud voluntaria de la compañía propietaria, Carlotta Iberia, que presentó a principios de diciembre, según informa Cinco Días. Mantiene una deuda de 320 millones, cuando la última tasación lo situaba en unos 140 millones. La compañía mantuvo durante meses negociaciones con sus acreedores para ver si se lo podían quedar, pero finalmente esas conversaciones para..