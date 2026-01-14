edición general
El centro comercial más grande de Madrid entra en concurso de acreedores con una deuda de 320 millones

El centro comercial más grande de Madrid, Oasiz, ubicado en el municipio de Torrejón de Ardoz, entra en concurso de acreedores. El juzgado número 14 de los mercantil ha aceptado la solicitud voluntaria de la compañía propietaria, Carlotta Iberia, que presentó a principios de diciembre, según informa Cinco Días. Mantiene una deuda de 320 millones, cuando la última tasación lo situaba en unos 140 millones. La compañía mantuvo durante meses negociaciones con sus acreedores para ver si se lo podían quedar, pero finalmente esas conversaciones para..

6 comentarios
#1 malditopendejo
"oasiz"...anda que el que le puso el nombre se merece una patada en los cojones....
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Eso les pasa por poner ese nombre si hubieran puesto Centro comercial Quiron, no les pasaría eso ya les habrían dado unos millones a fondo perdido la Comunidad de Madrid
#2 luckyy
De verdad pensaban que esto iba a funcionar o solo era especulación??
Este tipo de explotaciónes está obsoleto
#3 harverto
Pues nada, a vender terreno y a hacer pisos...
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Que se jodan. Estos centros destrozaron al pequeño comercio y ahora internet les está destrozando a ellos. A ver si caen todos
kumo #4 kumo *
Pues como centro comercial y de ocio no está mal y aunque por épocas, va mucha gente. Pero es un concepto un poco diferente (es un espacio abierto al exterior, sin pasillos cerrados) y ahora que han reformado el Parque Corredor, parece que hay una pelea por los clientes. Luego, pues de franquicias según y como lo que busques.
