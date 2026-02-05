edición general
¿La central de esterilización del Hospital 12 de Octubre está procesando material de clínicas privadas?

El pasado 2 de febrero, José Nieves , director de gestión del hospital 12 de Octubre, compareció en la Asamblea de Madrid. Esta comparecencia venía motivada por la pregunta que la diputada de Mas Madrid Marta Carmona había elevado a la asamblea hace unos meses en relación a la actividad llevada a cabo por la central de esterilización del hospital 12 de Octubre recientemente privatizada y que está gestionada por la empresa Croma servicios y productos.

camvalf
Repito, la consejería de sanidad de Madrid es poco menos que una delegación de ejecutivos del grupo quiron, por lo cual todo lo que sea cargar gastos a la parte publica y librar de ello a los hospitales privados o de gestión privada es parte del negocio.

KaBeKa
Las cosas no fallan porqué sí, fallan por codicia. Pero en sanidad mata.

OdaAl
#1 Pero, al menos les cobrarán el servicio prestado, no?


