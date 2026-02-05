¿La central de esterilización del Hospital 12 de Octubre está procesando material de clínicas privadas?

El pasado 2 de febrero, José Nieves , director de gestión del hospital 12 de Octubre, compareció en la Asamblea de Madrid. Esta comparecencia venía motivada por la pregunta que la diputada de Mas Madrid Marta Carmona había elevado a la asamblea hace unos meses en relación a la actividad llevada a cabo por la central de esterilización del hospital 12 de Octubre recientemente privatizada y que está gestionada por la empresa Croma servicios y productos.