edición general
4 meneos
11 clics
Centenario Grandes Vuelos | Historia de la aviación española

Centenario Grandes Vuelos | Historia de la aviación española

Celebramos el centenario de los grandes hitos de la aviación española: Numerosos aviadores españoles, triunfaron en la lucha dura y arriesgada contra los elementos, y ensancharon, merced a su valor y a su ciencia, los límites cada día mas dilatados de lo posible. Por ello, el esfuerzo nobilísimo de estos ilustres españoles tuvo una eficacia y una trascendencia que excedían también de las estrechas lindes de las fronteras nacionales y se sumaron a la obra universal y humana de la conquista del aire...

| etiquetas: historia , centenario , aviación , plus ultra
4 0 0 K 73 Avionéame
2 comentarios
4 0 0 K 73 Avionéame
Pertinax #1 Pertinax *
Ya lo digo yo. No consta Carrero. :calzador:
0 K 11
Jakeukalane #2 Jakeukalane
#0 el titular yo creo que debería ser todo continuo o eliminar el nombre de la pagina web. Como es dudoso no te lo cambio yo.
Muy interesante envío, me recuerda al museo de aviación de Madrid.
Y que curioso ITP como patrocinador, he montado servidores para ellos :-D
0 K 10

menéame