edición general
4 meneos
6 clics
Centenares de agricultores toman las calles de Lugo con sus tractores para protestar contra el acuerdo con Mercosur

Centenares de agricultores toman las calles de Lugo con sus tractores para protestar contra el acuerdo con Mercosur

Centenares de agricultores han recorrido las calles de Lugo con sus tractores este lunes para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los agricultores y ganaderos lucenses han secundado la concentración convocada por Agromuralla (productores de leche de Lugo y A Coruña) y Gandeiros Galegos da Suprema. La movilización ha reunido a varios centenares de personas vinculadas al sector agroganadero, que han alertado de las graves consecuencias que, según ellos, tendrá este tratado para el futuro del sector primario.

| etiquetas: centares , agricultores , toman , callles , lugo , protesta , acuerdo , mercasur
3 1 0 K 46 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 46 actualidad
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Protestar está bien, usar el voto para que no gobierne quien está a favor de este tipo de acuerdos, mejor aún.
0 K 16
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Pero hay que ir a donde están los que imponen esos tratados.
0 K 20

menéame