La cena de Trump con los líderes de las Big Tech no ha sido una cena. Ha sido el mayor acto de vasallaje tecnológico de la historia

El jueves tuvo lugar un singular acto de vasallaje. En él los CEOs y líderes de las principales empresas tecnológicas estadounidenses asistieron a una cena en la que rindieron pleitesía, sin excepción, al presidente de EEUU, Donald Trump. La escena, continuación de otra reciente, fue casi feudal y fue una espectacular demostración de cuál es el equilibrio de poder actual en Estados Unidos.