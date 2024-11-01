La cena de Trump con los líderes de las Big Tech no ha sido una cena. Ha sido el mayor acto de vasallaje tecnológico de la historia

El jueves tuvo lugar un singular acto de vasallaje. En él los CEOs y líderes de las principales empresas tecnológicas estadounidenses asistieron a una cena en la que rindieron pleitesía, sin excepción, al presidente de EEUU, Donald Trump. La escena, continuación de otra reciente, fue casi feudal y fue una espectacular demostración de cuál es el equilibrio de poder actual en Estados Unidos.
No. Nunca lo ha sido.
Qué sería de los políticos yankees sin las empresas que los sostienen?
Qué es el complejo militar-industrial yankee sino la mayor demostración de control del capital sobre el gobierno de un país?
Eso no es del todo cierto porque estás asociando malamente el poder económico a las empresas cuando el poder económico es el CAPITAL. Las empresas desaparecen, el capital se…
Financiaran esto y lo otro, e influirán en que lleguen los que quieren ellos, y tendrán acceso directo a despachos.
Pero en el momento en que el poder político diga ¡Firmes! el económico calla. Siempre.
Poder e influencia no son lo mismo. El económico influye en el político, el político manda sobre el económico.
Y esto es un hecho contrastadísimo que ocurre en todo Occidente.
Otra cosa es la lucha interna para ver quién pone al político que favorezca sus intereses, pero eso es otra cosa (buitres peleando por la comida).
Obviamente el capital mata, literalmente, por conseguir poner al político de su cuerda en el poder, pero eso no es más que el juego de tronos actual dentro de este neofeudalismo llamado capitalismo.
Solo tienes que ver que gran…
Y el económico intenta nombrar al poder político porque sabe que es el político quien tiene la sarten por el mango. Si mandaran ellos, no malgastarían tiempo ni dinero en poner al político que les interesa.
Es así.
Lo que veo yo es al poder económico doblegado al poder político que a su vez está doblegado por otro agente del poder económico. Menudo galimatías.
En Europa ves como los lobbies hacen lo que quieren con nuestros gobiernos. Empresas farmacéuticas, automoviles etc
En EEUU lo mismo, la industria del petroleo, armamento, farmacéuticas crean guerras, sanidad privada, saquean paises para robar petreleo
Quizás China no sea así.
Es lo que nos quieren hacer creer. Pero influencia es una cosa, y poder es otra.
En este caso hincan la rodilla para poder seguir llenándose los bolsillos dejando su dignidad en el suelo.
Son enfermos del dinero. Del mismo modo que Trump es un enfermo del poder y la megalomanía.
Quien lo diría
* Dame pan y llámame tonto.
* A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
Estos son los que se van a repartir toda la pasta que esperan recaudar con los impuestos de los aranceles, previo pago de su correspondiente "comisión" al "Papito" Trump y su causa MAGA.