La cena de Trump con los líderes de las Big Tech no ha sido una cena. Ha sido el mayor acto de vasallaje tecnológico de la historia

El jueves tuvo lugar un singular acto de vasallaje. En él los CEOs y líderes de las principales empresas tecnológicas estadounidenses asistieron a una cena en la que rindieron pleitesía, sin excepción, al presidente de EEUU, Donald Trump. La escena, continuación de otra reciente, fue casi feudal y fue una espectacular demostración de cuál es el equilibrio de poder actual en Estados Unidos.

ehizabai
Para todos aquellos que dicen que el poder económico es superior al político.
No. Nunca lo ha sido.
themarquesito
#2 Exacto, el poder político puede doblegar al poder económico a base de leyes, o incluso a base de ilegalidades como hace Trump de forma habitual.
ehizabai
#5 O a base de mera fuerza bruta. Si el poder político estuviera doblegado al económico, tendríamos empresas que duran siglos, y estados que duran tres generaciones. Funciona exactamente al revés.
Dav3n
#2 Para nada, pero si es el poder económico el que financia las campañas y los partidos que se presentan a las elecciones.

Qué sería de los políticos yankees sin las empresas que los sostienen?

Qué es el complejo militar-industrial yankee sino la mayor demostración de control del capital sobre el gobierno de un país?

#6 Eso no es del todo cierto porque estás asociando malamente el poder económico a las empresas cuando el poder económico es el CAPITAL. Las empresas desaparecen, el capital se…   » ver todo el comentario
ehizabai
#9 No. Eso es relato. El día que el poder político toca a rebato, el económico se doblega. Siempre.
Financiaran esto y lo otro, e influirán en que lleguen los que quieren ellos, y tendrán acceso directo a despachos.
Pero en el momento en que el poder político diga ¡Firmes! el económico calla. Siempre.
Poder e influencia no son lo mismo. El económico influye en el político, el político manda sobre el económico.
Dav3n
#14 Pero si es el económico el que pone al político...

Y esto es un hecho contrastadísimo que ocurre en todo Occidente.

Otra cosa es la lucha interna para ver quién pone al político que favorezca sus intereses, pero eso es otra cosa (buitres peleando por la comida).

Obviamente el capital mata, literalmente, por conseguir poner al político de su cuerda en el poder, pero eso no es más que el juego de tronos actual dentro de este neofeudalismo llamado capitalismo.

Solo tienes que ver que gran…   » ver todo el comentario
ehizabai
#17 Confundes influencia y poder. Claro que el poder económico influye en el político muchísimo. Pero en caso de conflicto entre ambos, siempre vence el político.
Y el económico intenta nombrar al poder político porque sabe que es el político quien tiene la sarten por el mango. Si mandaran ellos, no malgastarían tiempo ni dinero en poner al político que les interesa.
Es así.
Aergon
#5 ¿Es que ahora Trump no es un millonario propietario de múltiples empresas?
Lo que veo yo es al poder económico doblegado al poder político que a su vez está doblegado por otro agente del poder económico. Menudo galimatías.
Dragstat
#7 Es que es esto, Trump tiene montado su chiringuito y a gente que lo mantiene. Mismamente estos mismos vasallos tecnológico le auparon en un inicio pensando que lo podrían controlar. En la mayoría de países llamados democracias si un político saca los pies del tiesto se lo cargan y la mayoría como por ejemplo Ayuso o Milei se someten al poder económico de forma vergonzosa.
omega7767
#2 no creo que sea como dices. Más bien es una excepción a la regla en EEUU

En Europa ves como los lobbies hacen lo que quieren con nuestros gobiernos. Empresas farmacéuticas, automoviles etc

En EEUU lo mismo, la industria del petroleo, armamento, farmacéuticas crean guerras, sanidad privada, saquean paises para robar petreleo

Quizás China no sea así.
ehizabai
#12 Ni en Europa.
Es lo que nos quieren hacer creer. Pero influencia es una cosa, y poder es otra.
bizcobollo
#2 Lo que es superior es el amor al dinero. Todos esos CEO tiene dinero para vivir mil vidas y aun así venderían a su madre por más.
En este caso hincan la rodilla para poder seguir llenándose los bolsillos dejando su dignidad en el suelo.
Son enfermos del dinero. Del mismo modo que Trump es un enfermo del poder y la megalomanía.
tul
la democracia ni esta, ni se la espera
nalacily
Las reuniones de Trump son todas así. Las que hace con sus ministros son aún más esperpénticas.
Robus
¿equilibrio de poder? Me temo que el poder en USA está más bien desequilibrado... y en más de un sentido.
XtrMnIO
Es el Autoproclamado Emperador del Mundo, qué os esperabais?
Pacman
Ciber feudalismo

Quien lo diría
ixo
* Por el dinero, baila el perro.
* Dame pan y llámame tonto.
* A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
* ...
* ...

:take: :take: :take:

Estos son los que se van a repartir toda la pasta que esperan recaudar con los impuestos de los aranceles, previo pago de su correspondiente "comisión" al "Papito" Trump y su causa MAGA. ;)
lordban
Pues como debería ser, la big tech no debería dominar nada, para eso esta el estado y el presidente electo. DE todas formas lo que se ve por delante y lo que pasa por detrás no suele ser lo mismo.
