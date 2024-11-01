El Cecopi Soria acuerda el confinamiento o desalojo en San Esteban de Gormaz por las riadas

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, ha convocado esta mañana, a las 09.45 horas, reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), en la que se ha conocido de manera general la situación actual en la provincia por las inundaciones y, de manera concreta, se ha acordado, a la vista de la información facilitada por el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, proceder al confinamiento o el inicio de desalojo de viviendas en este municipio.