CCOO dice que en la empresa de Socuéllamos había "niveles de toxicidad e inflamación muy altos"

CCOO Ciudad Real ha pedido "celeridad" para poder esclarecer las causas del grave accidente laboral ocurrido este lunes en una planta de residuos sanitarios de Socuéllamos, que le ha costado la vida a una trabajadora de 51 años y ha causado heridas graves a otros dos compañeros.
| etiquetas: planta resuduos medicos , socuéllamos , ccoo , toxicidad
Ahora que ha fallecido una trabajadora saldrán a la luz todas las irregularidades, pero ya es tarde. Esa muerte se pudo haber evitado.