publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
186
meneos
1968
clics
Cazan en Sevilla a un policía nacional daltónico robando drogas incautadas: falló al sustituir la cocaína
El agente daba el cambiazo en su comisaría: se llevaba las sustancias que le interesaban procedentes de operaciones policiales y depositaba en su lugar otras, pero no acertó con el color
|
etiquetas
:
daltónico
,
sevilla
,
policía
,
drogas
85
101
0
K
502
actualidad
71 comentarios
85
101
0
K
502
actualidad
Comentarios destacados:
#6
Al margen del asunto en cuestión de la noticia, me fascina esto: "Se le pueden llegar a imputar hasta un total de tres delitos: uno, contra la salud pública, y otros dos más: contra la Administración de Justicia y
contra la seguridad vial, ya que además se había quedado sin carnet de conducir tras perder todos sus puntos
."
Qué cojones hace un policía ejerciendo cuando es incapaz de respetar las mínimas reglas de la seguridad vial... Es acojonante...
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Alegremensajero
Al margen del asunto en cuestión de la noticia, me fascina esto: "Se le pueden llegar a imputar hasta un total de tres delitos: uno, contra la salud pública, y otros dos más: contra la Administración de Justicia y
contra la seguridad vial, ya que además se había quedado sin carnet de conducir tras perder todos sus puntos
."
Qué cojones hace un policía ejerciendo cuando es incapaz de respetar las mínimas reglas de la seguridad vial... Es acojonante...
43
K
396
#8
Wolfgang
#6
Se saltaría todos los semáforos en rosa
41
K
348
#47
Joice
#8
¿Que pasa, que en Daltonia no hay semáforos?
1
K
20
#71
torkato
#5
Hay muchos tipos de daltonismo y algunos son muy leves. Yo por ejemplo soy daltónico y distingo perfectamente el rojo del verde pero me cuesta distinguir algunos tonos de verdes muy claros y chillones con respecto al amarillo, o el fucsia del azul. Para mi son los mismos colores pero con diferentes tonos.
#8
Igualmente para los semáforos... aunque no distingas el rojo del verde, el rojo siempre está arriba y el verde está abajo, eso no debería ser problema.
0
K
10
#10
Kalandraka125
*
#6
Recuerdo que mi ex cuñado era un señor... bueno, chunguete. Su novia era de un pueblo grande de Granada y toda su pandillita eran unas joyitas de las buenas, buenas. Narcotráfico, robos, palizas, de todo. Un año toda la pandilla, novia incluida, decidió que se iban a apuntar a las oposiciones para la policía nacional. Si uno pasaba, todos se beneficiaban. Lo dejé con mi novia antes de enterarme en que terminaba esa aventura, así que perdí de vista a este hombre. Y aunque la mayoría de ellos eran bastante desastres, la novia de mi ex cuñado, por ejemplo, lo llevaba muy bien. Era lista, buena estudiante y disciplinada.
Y como decían ellos, con que entre uno y te destinen cerca...
13
K
115
#38
a69
#10
Al final entraron todos no?
3
K
36
#44
frg
#38
La duda ofende.
2
K
34
#27
Fj_Bs
#6
La juez de guardia ha optado por dejarle en libertad porque, pese a la gravedad de los hechos, no aprecia riesgo de fuga.
increible
4
K
43
#31
Khadgar
#27
"Es demasiado estúpido como para escapar."
8
K
79
#60
ahotsa
*
#27
La cárcel preventiva es para cuando hay riesgo de fuga (depende de muchas cosas; por ejemplo, arraigo familiar, supongo), riesgo de ocultar pruebas (le han pillado con el carrito del helado...) o riesgo de volver a cometer el delito (supongo que estará relegado de sus funciones).
1
K
23
#65
ahotsa
*
#12
¿Qué pruebas va a destruir? Le han grabado y eran
pequeñas sustracciones
. Ya habrán buscado en su casa, coche..., no tendrá una nave industrial escondida llena de droga.
-->
#60
1
K
23
#30
Khadgar
#6
¿Y no le han imputado por idiota?
1
K
23
#58
Emosido_engañado
#6
son funcionarios del estado, no se les despide.
0
K
9
#61
Alegremensajero
*
#58
Eh..... No. A los funcionarios se les puede sancionar disciplinariamente y, dependiendo de la gravedad, puede llegar a expulsión. Y existen jueces que dictan sentencias en las que se puede inhabilitar a cualquier funcionario para ejercer su cargo.
0
K
7
#62
ahotsa
#58
Libertad (no cárcel) designada por el juez =/= seguir en sus funciones
0
K
10
#2
DayOfTheTentacle
No puede ser verdad
26
K
240
#4
elGude
#2
Parece salido de Naked Gun
20
K
190
#28
Varlak
#4
Tío, vivimos en una linea temporal dirigida por Berlanga, no me jodas
15
K
122
#33
elGude
#28
A ver, eso de no te joda, es porque no me has ni invitado a cenar.
Lo de berlanga, también.
2
K
35
#48
Varlak
#33
Yo te invito a que cenemos, pero pagamos a medias, que soy pobre
1
K
23
#46
daphoene
#28
Y protagonizada por Mortadelo y Filemón
2
K
26
#59
Libre_albedrío
#28
En este caso, el verbo es...seguimos viviendo... ¿Van a ir a comprar la droga teniéndola a mano?. No lo han hecho nunca. A ver cómo salían a dar palos en el País VASCO y Navarra.
0
K
7
#54
Battlestar
#4
He pensado exactamente lo mismo
0
K
10
#15
frg
#2
Es el debate. Cualquier cosa verdadera que publique es pura coincidencia. No descartes que sea un invento para cazar clicks, y portadas en menéame.
5
K
70
#55
sillycon
#2
Berlanga lives
0
K
10
#5
Xenófanes
Pensaba que el daltónismo te excluiría para ser policía.
14
K
134
#7
DayOfTheTentacle
#5
así es no?
38
K
340
#19
Andreham
#7
Qué edad tenemos, mae mia.
11
K
102
#25
IanGibson
#5
En general sí. Aunque hay casos con discromatopsia leve que han podido ser recurridos y aceptados para puestos muy concretos en los que no interfiere en absoluto esta alteración.
3
K
43
#29
cosko
#25
Para lo que te debería de excluir es para la corrupción por cambiazo. ¿no dicen nada los sindicatos del gremio?
0
K
6
#50
NireeN
#29
sindicatos del gramo.
3
K
27
#34
Dene
#25
por ejemplo, para el departamento de custodia de pruebaS??
0
K
13
#11
karakol
Esta no me la cuelan los cabrones de EMT.
8
K
116
#21
Pablosky
#11
es de El Debate, me creería antes a EMT que a estos chalaos propagandistas.
3
K
45
#26
Wolfgang
#21
Está publicada en La Vanguardia, Diario de Sevilla, ABC, La Voz del Sur...
1
K
32
#39
Pablosky
#26
entonces se ha elegido para menéame la peor fuente de todas.
3
K
56
#22
Moderdonia
*
También cree que tiene el récord del mundo en hacer el cubo de Rubik...
10
K
103
#1
Wolfgang
"El perico es blanco, sí, sí, el tusi rosita, eh, eh
No te confunda', no, no, mejor evita, ey (Ey)"
6
K
89
#3
txillo
El caso aislado de las 10.12 de la mañana.
8
K
84
#16
akyrna
pero no acertó con el color
Por favor, que hagan la película.
Yo soy un inútil, lo sé, soy consciente, pero eso no me impide reirme de otros inútiles.
5
K
53
#12
TipejoGuti
Cositas
1) Si yo fuese un poli roba drogas tendría un grupo de polis con los que me he metido ya y puedo distribuirla.
2) Si yo fuese alguien de asuntos internos habría vigilado a la persona que creo culpable hasta desentrañar la trama que acompañe a la sustracción.
3) Si yo fuese juez no habría dejado en libertad a una persona que puede destruir pruebas.
Pero vamos, también podría ser simplemente un grosero rumor en Sevilla y su provincia la existencia de tanto camello con uniforme. Ya se sabe que la gente con dos copas y tres rayas habla por hablar y mayormente miente.
4
K
48
#40
allaquevamos
Os voy a contar una anécdota graciosa de daltónicos.
Soy informático y tenía un compañero daltónico, hasta ese momento yo y creo que casi nadie lo sabia.
Un día él se desplazó al rack de switches mientras yo revisaba y configuraba en remoto y nos comunicamos por teléfono.
Había que cambiar algunos cables y nos queríamos orientar por los leds parpadeantes verdes, rojos o naranjas.....en esto que me dice:
Tío, que no tengo ni puta idea donde pinchar los cables, todos los leds para mi son del mismo color. Soy daltonico.
Las risas se pudieron escuchar hasta en China.
4
K
36
#14
Ludovicio
Joder, parece elmundotoday
2
K
35
#20
troll_hdlgp
#14
#NoEsElMundoToday
2
K
33
#18
Carlos_Chanfli
Jojo, ni en Mortadelo y Filemon
2
K
22
#53
Antipalancas21
Que raro si no hay corrupción en la policía, sera un caso aislado de desaparición de droga.
0
K
20
#23
ktzar
A un conocido le tiraron de las pruebas médicas por ser daltónico... No entiendo.
1
K
17
#32
Varlak
#23
Tu conocido te conocía a ti, éste señor conocería a gente más importante que tu
3
K
41
#66
ahotsa
#23
De la noticia:
El daltonismo, aunque ha creado polémica, no es causa impeditiva para ser funcionario, aunque ha habido aspirantes a Policía Nacional que han quedado excluidos por este motivo. Hace algún tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) daba la razón a un aspirante a Policía Nacional en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Básica que había sido declarado «no apto» por padecer discromatopsia, reiterando que el daltonismo no podía ser utilizado como
…
» ver todo el comentario
0
K
10
#35
cosko
Exijo que se facilite la inclusión a todo el mundo para todas las actividades.
A ver si uno no va a poder ser corrupto o traficante solo por ser cojo o daltónico.
1
K
16
#45
daphoene
#35
Debería reservarse un porcentaje de las plazas, e incluir un apartado con opciones en el formulario:
Alega condición:
[] Corrupto
[] Traficante
[] Abuso de poder
[] Violento
[] Fan de Bad Bunny
2
K
23
#41
UnoYDos
Por el titular y los comentarios aquí da la sensación de que le han pillado por lo de la coca. Si la gente leyesen la noticia verían que es falso. Ya habían notado la perdida de drogas y colocado cámaras, que es con lo que le han pillado. Lo de la cocaína no es mas que una anecdota irrelevante en el suceso.
1
K
16
#63
Libre_albedrío
#41
Eso me cuadra. Se pasó de frenada. Lo de daltónico, no es factible.
0
K
7
#49
alfre2
Llevaba banderitas everywhere, a que sí? Pulseras, pegatinas en el coche, la simpar del balcón,… Da todo el perfil!!
0
K
12
#9
Leon_Bocanegra
youtu.be/-ssqNlNn67w?si=L6IYj-A0fgCynhyV
0
K
11
#13
thalonius
Bueno,pues ya puede ir trayendo Donald Trump sus portaaviones a nuestras costas y empezar a hundir nuestros yates, porque esto es un narcoestado. Es todo lo que necesitan ellos.
0
K
10
#37
manuelnw
#13
no te preocupes, que cuando lo necesite ya inventará una excusa.
0
K
14
#52
Mildranx
Por un momento pensaba que era una noticia de emt....
0
K
9
#17
xyria
No tuvo ojo, o no tuvo visión de futuro.
0
K
9
#51
baronluigi
¡Sevilla tiene una coca especiaaaaal! (en la cabeza, que podría ponerme a estudiar)
0
K
8
#43
Turny
Esto es increíble, espero la justicia actúe fuerte en este caso por qué no se puede permitir más que se salten las leyes. La cámara no tenía señalizacion de que era una zona videovigilada por lo que se atentado contra los derechos de este trabajador.
0
K
7
#64
Tyler.Durden
Cuando la realidad supera a la ficción. Lo acabo de comentar en la oficina y me dicen que es EMT.
0
K
7
#36
trasparente
Un policía nacional robando droga decomisada ¡MADRE DEL AMOR HERMOSO!
0
K
7
#57
AGlC
¡Menudo GILIPOLLAS!
0
K
7
#56
Marcus78
*
podria haber dicho que era cocaina pura (la cocaina originariamente es rosa, luego le metene mierdas para blanquearla inclusive orin de cerdo).
Ahora en serio, un policía que llega sin puntos en el carnet ya debería llamar la atención...
0
K
7
#24
uberhumanista
Joer, había leído “policía nacional católico”.
0
K
7
#68
ahotsa
#24
Eres muy torpe. ¿Para qué va a poner "católico", si ya pone "policía nacional", que es más completo?
0
K
10
#69
uberhumanista
#68
Sí, es verdad. Suena redundante.
1
K
17
#67
sovieterrimo
Joder, veo que la canción de Narco "Son Ellos" sigue vigente en Sevilla:
www.youtube.com/watch?v=-ssqNlNn67w
0
K
7
#70
pelagito
#67
¿Dónde están los cien kilos de mierda?
0
K
10
#42
comovamos
lástima que no pillen a los que filtran información sin contrastar o inventada
0
K
6
Ver toda la conversación (
71
comentarios)
