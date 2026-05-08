Cazados 177 conductores borrachos o drogados durante los 'openings' de las discotecas en Ibiza

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil retiró de la circulación en Ibiza 177 conductores que dieron positivo en las pruebas de alcohol y drogas durante el dispositivo especial desplegado con motivo de la apertura de las grandes salas de ocio nocturno, los 'openings', según ha informado el instituto armado en una nota.El operativo especial de seguridad vial se desarrolló en la isla desde el viernes 24 hasta el martes 28 de abril y tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad vial ante el notable incremento de la movilidad en Ibiza