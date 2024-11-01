Cayetana Álvarez de Toledo le hace una "entrevista" a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en el periódico El Mundo

La diputada del Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, ha sorprendido al público al asumir el papel de entrevistadora en una conversación publicada en El Mundo con María Corina Machado, figura clave de la extrema derecha venezolana y líder de la oposición. El hecho no deja de ser extraño, al tratarse de una parlamentaria activa que interviene como si fuera periodista en un medio de comunicación de tirada nacional.