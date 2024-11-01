edición general
9 meneos
21 clics

Cayetana Álvarez de Toledo le hace una "entrevista" a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en el periódico El Mundo

La diputada del Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, ha sorprendido al público al asumir el papel de entrevistadora en una conversación publicada en El Mundo con María Corina Machado, figura clave de la extrema derecha venezolana y líder de la oposición. El hecho no deja de ser extraño, al tratarse de una parlamentaria activa que interviene como si fuera periodista en un medio de comunicación de tirada nacional.

| etiquetas: cayetana , toledo , el mundo , corina machado , pp
8 1 3 K 5 Hemeroteca
5 comentarios
8 1 3 K 5 Hemeroteca
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Cayetana es inteligente pero es tan clasista que se que sus intereses y los de la mayoría jamás van a coincidir. Considera seres a los que explotar a estos últimos, es normal siempre se ha movido entre poderosos.
1 K 20
#2 kilometro80
Lamentable , parece que a estos "periodistas" les molesta que una historiadora entreviste a un personaje que está haciendo historia
1 K 18
#3 mancebador
#2 Ya sabemos que canal red y sus fans son mucho mas amigos de dictaduras y regímenes represores que de la libertad de las personas y de los que la defienden.
1 K 8
Asimismov #5 Asimismov
Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XV marquesa de Casa Fuerte, es una periodista, historiadora y política española. También posee nacionalidad argentina y francesa.
¡Una patriota como Dios manda!
0 K 12

menéame